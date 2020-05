Partanna, donate 50 mascherine al reparto di Pediatria del PO di Castelvetrano

Nella giornata odierna il sig. Maurizio Sieli, titolare della ditta Sotto Sotto di Partanna, ha fatto dono all’Unità Operativa di Pediatria-Nido-Neonatologia del P.O. Vittorio Emanuele di Castelvetrano, di 50 mascherine per bambini. “Questo gesto vuole essere il nostro grazie per il preziosissimo lavoro che fanno i medici ogni santo giorno ed in particolar modo quelli di pediatria”, queste le parole del sig. Sieli al momento della consegna ad un corriere d’eccezione, la pediatra, dottoressa Maria Antonietta Cangemi, in servizio presso il nosocomio castelvetranese.

Le particolari mascherine, molto colorate e spiritose, sono state accolte dalla capo sala signora Vittoria Tilotta e dalla dott.ssa Maria Rosaria La Bianca primaria del reparto.

Le mascherine, pur non essendo specificatamente ad uso sanitario, continueranno a rappresentare anche per i piccoli ricoverati in ospedale strumento utile e simpatico per prevenire la diffusione del virus.









