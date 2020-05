[Operazione Artemisia bis] Trapani. Chiuse le indagini per 28 indagati tra medici, assistenti sanitari e membri delle Commissioni mediche Inps

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani e della locale Compagnia, stanno notificando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani nei confronti di 28 indagati, tra medici, assistenti socio-sanitari, membri delle Commissioni Mediche per l’Accertamento dell’Invalidità Civile e delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’Handicap dell’INPS-Ufficio di Trapani-, poiché ritenuti responsabili dei reati di falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani, rappresenta la prosecuzione dell’operazione Artemisia nella quale, il 21 marzo 2019, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani trassero in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica ventisette soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione, concussione, …









Leggi la notizia completa