Maurizio Oddo: La rinascita dello Zeus Hotel, un progetto contemporaneo per Castelvetrano

Con la riqualificazione dell’ex Hotel Zeus prende avvio, a Castelvetrano, un percorso di sperimentazione per nuovi modelli abitativi. Per prima cosa, grazie alla collaborazione con lo IACP di Trapani, è necessario sottolineare che si tratta del primo intervento di rigenerazione urbana destinato alla qualificazione, oltre che alla scala architettonica, di una significativa parte della città con un finanziamento di cinque milioni di Euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020, Misura 4.19.1 az. C). Una occasione di recupero irripetibile per un bene, confiscato alla mafia e oggi di proprietà comunale, tra i più significativi della storia recente di Castelvetrano e del suo territorio quale tappa di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi comunali che va a aggiungersi al progetto analogo di via Omero, finanziato mediante i fondi comunitari previsti da Agenda Urbana. Interventi infrastrutturali che, finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi …









