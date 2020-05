Marsala, il Vescovo e il sindaco hanno incontrato i volontari dei pacchi spesa

Il sindaco Alberto Di Girolamo, il Vescovo monsignor Domenico Mogavero e il Presidente della “Fondazione San Vito Onlus”, Vito Puccio, nella tarda mattinata di sabato, hanno voluto incontrare i volontari che stanno collaborando al progetto di distribuzioni beni alimentari di prima necessità messo in campo dal Comune, con la collaborazione della Fondazione.

L’incontro si è tenuto nel seminterrato della Polizia Municipale, ora adibito a centro smistamento dei pacchi spesa, col rispetto delle disposizioni di sicurezza. «Un’occasione di vicinanza e di riconoscenza per l’impegno che state mettendo in queste difficili settimane», ha ribadito il Vescovo. All’incontro erano presenti anche il vice Sindaco Agostino Licari, l’assessore Clara Ruggieri (titolare della delega ai servizi sociali) e il consigliere della Fondazione, Pietro Fina.

«Il mio immenso grazie va a voi – ha detto il sindaco Alberto Di Girolamo – …









Leggi la notizia completa