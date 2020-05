Marsala, Gandolfo: “Tamponi a tutti i turisti che arrivano in Sicilia”

La stagione estiva è appena iniziata, l’emergenza Coronavirus ha modificato la modalità del turismo a lungo e medio raggio, si privilegia quello di prossimità.

Il governo regionale spinge sulla Sicilia, invita gli italiani a godere della bellezza dell’Isola, del mare, dei Parchi, delle riserve e delle opere d’arti nonché archeologiche.

Tuttavia c’è molta paura ancora, poche prenotazioni e soprattutto i siciliani temono che con l’apertura della stagione estiva ci sia un via vai di gente dal Nord che potrebbe portare con sé il virus.

Lancia una proposta di “contenimento” il consigliere comunale di Marsala Michele Gandolfo, sulla sua pagina facebook scrive: “Invito il Sindaco e la deputazione regionale ad adoperarsi per predisporre una proposta di legge per chiedere alla Regione di estendere l’effettuazione dei tamponi ai turisti che arrivano in …









