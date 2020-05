C’è una consistente perdita d’acqua nella conduttura che si trova sul ponte del fiume Sossio in via Mazara.

Come si può vedere dal breve filmato che potete vedere qui sotto, l’acqua bagna buona parte della parete del viadotto in modo continuo.

L’immediato intervento di riparazione, oltre per porre fine all’enorme spreco d’acqua, servirebbe anche per una verifica della solidità della struttura.









