La scuola siciliana si mobilita. Una serie di videoconferenze della Cisl sull’emergenza 

Si mobilita il mondo della scuola siciliano. I sindacati del settore hanno infatti indetto in tutte le città dell’Isola per il prossimo 13 maggio ad orari che variano a seconda del territorio, le assemblee sindacali provinciale per tutto il personale docente e Ata, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, e che si terranno in videoconferenza.

Fra i temi l’emergenza Coronavirus e quindi la richiesta alle istituzioni nazionali della sigla di un protocollo specifico per la scuola sulla sicurezza; le proposte per la conclusione dell’anno scolastico e l’avvio del nuovo; la didattica a distanza e il lavoro agile e quindi le nuove modalità lavorative da disciplinare; l’assenza di un piano straordinario di investimenti per potenziare gli organici e dotare le scuole di risorse e strumenti necessari. Al centro delle …









