Inps Sicilia, ecco la situazione aggiornata sui pagamenti in Provincia di Trapani

L’INPS ha diffuso un aggiornamento relativo ai dati siciliani su cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, fondo d’integrazione salariale e bonus 600 euro. I dati sono aggiornati al 10 maggio 2020. Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, in provincia di Trapani risultano autorizzate 2014 pratiche su 2061 pervenute. I pagamenti diretti sono invece 6166 per un importo superiore ai due milioni e 700 mila euro. Relativamente alla cassa integrazione in deroga, i dati fanno riferimento all’intera Regione Siciliana e sono i seguenti: 13275 decreti pervenuti dalla Regione, di cui 12012 autorizzati, 416 da annullare, 49 sospesi e 798 da istruire. Importante avanzamento per quanto riguarda il fondo d’integrazione salariale, per il quale in provincia di Trapani risultano definite 619 pratiche su 660. I bonus da 600€, sempre per la nostra provincia, riguardano invece 27108 persone. I pagamenti vengono eseguiti entro 5 giorni bancabili dalla disposizione dell’istituto in caso di accredito. In caso di bonifico …









Leggi la notizia completa