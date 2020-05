I ragazzi di Favignana omaggiano Peppeino Impastato, il giornalista e attivista di Cinisi ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978.

“I Cento Passi” dei Modena Citi Ramblers cantata da venti giovani dell’isola delle Egadi, tra cui alcuni fuori sede, in un video che li unisce in un momento di grande difficoltà per tutti. Ad ideare il video Giuseppe Bianco, che con la sua fisarmonica ha accompagnato il cantante solista Giuseppe Santamaria, e altri giovani di Favignana.









