GUARDIA DI FINANZA DI CUNEO: OPERAZIONE “TITANIO 2”

GUARDIA DI FINANZA CUNEO

“OPERAZIONE TITANIO 2”

FRODE MILIONARIA AI DANNI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “CITTÀ DELLA SCIENZA E DELLA SALUTE” DI TORINO

SEQUESTRO DI BENI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO.

Prosegue senza sosta l’azione del Comando Provinciale di Cuneo nella prevenzione e repressione di tutti gli illeciti economico-finanziari.

Questa volta, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro, nei confronti di due persone – B.P. (55 anni, residente a Scalenghe (TO), M.L. (72 anni, residente a Vinovo (TO), oltre ad un dipendente pubblico, S.C. (60 anni, residente a Torino), dipendente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Scienza e della Salute” di Torino.

Le attività, coordinate prima dalla Procuratore della Repubblica di Cuneo – Dott. Onelio Dodero – e, successivamente, dall’Ufficio giudiziario …









Leggi la notizia completa