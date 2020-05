Domani su Rai 1 Linea Verde replicherà la puntata sulle bellezze trapanesi

Domani martedì 12 maggio alle 12.20 su Rai 1, Linea Verde manderà in replica la puntata Trapanese: “storia di sapori e di bellezze”.

In questo momento, in cui ci viene chiesto di non abbassare la guardia, Linea verde non si ferma e non smette di regalare al suo pubblico momenti di evasione, offrendo le repliche, solo durante la settimana, di alcuni gioielli della propria produzione, domani tocca alla Sicilia e alla provincia di Trapani.

Esplorarere il Trapanese, significa compiere una sorta di continuo viaggio nel tempo. Le architetture, la lingua, i sapori, gli usi: in ogni declinazione della vita di queste comunità è leggibile, in filigrana, la sovrapposizione di epoche e le varie dominazioni.

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli con la partecipazione di Peppone si muoveranno tra siti naturalistici e storici di grande interesse, a cominciare dal sistema delle saline di Trapani e Marsala, mettendo in evidenza la biodiversit& …









