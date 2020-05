Coronavirus, Ryanair lancia le offerte per l’estate 2021

Ryanair vista la situazione di blocco attuale dei voli pensa già al futuro e lancia le offerte per l’estate 2021, con voli a partire da 39,99 euro.

Ha annunciato la notizia più attesa dagli aspiranti viaggiatori: le super offerte per l’estate 2021. La summer 2020 ormai è sicuramente compromessa a causa del Covid-19, ed è tempo comunque di tornare a vivere e di prenotare una vacanza almeno per l’anno prossimo.

Le tariffe partono da 39,99 euro per destinazioni selezionate e la low cost irlandese, prova a dare un segnale positivo per il turismo in ginocchio dopo mesi chiusura totale.

Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità per prenotazioni fino al 17 maggio 2020 per volare dal 01/05/21 al 31/10/21. Diverse sono le alternative da scegliere. Da Milano Bergamo si può optare per Malta a 39,99 euro o Ibiza a 40,99 euro. Da Roma Fiumicino si può volare verso …









Leggi la notizia completa