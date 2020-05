Coronavirus: le regole per la ripartenza di palestre, piscine e centri danza

Tra le attività che attendono di ripartire dopo il lungo lockdown ci sono palestre, piscine, centri danza e circoli sportivi di tutta Italia.

Tutto questo settore spera che il ministro dello sport Spadafora dia il via libera il 18 maggio con le linee guida da rispettare che dovranno essere valutate dal Comitato tecnico scientifico del governo.

Dopo l’emanazione delle linee guida, in ambito sportivo sarà compito e responsabilità delle singole Federazioni olimpiche e paralimpiche, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio o integrare quelli già adottati.

Ecco le regole che dovranno essere seguite per la ripartenza:

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE: – valutare la possibilità di riorganizzare il lavoro con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (ovvero sia chi pratica l’attività sia il personale autorizzato a stare nell’impianto) contemporaneamente presenti; – suddividere gli operatori in gruppi …









