Coronavirus: in provincia di Trapani l’indice di contagio è zero

Zero. Il coronavirus in provincia di Trapani è ko.

La curva dell’epidemia da coronavirus nella provincia trapanese conferma la tendenza discendente, e in piena Fase 2, dopo 67 giorni, i numeri indicano che l’indice del contagio è sceso a zero.

Nel Covid-hospital di Marsala il numero dei malati si è ridotto a due, prossimi ormai alle dimissioni, il che rende possibile programmare il ripristino dell’ordinaria attività dell’Ospedale ‘Paolo Borsellino’e la rifunzionalizzazione dell’ex ospedale ‘S.Biagio’ da destinare a Covid-hospital provinciale, così come annunciato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, nel corso della sua ultima visita a Marsala.

“Sarà necessario attendere almeno fino al 18 maggio per fare il punto della situazione in relazione all’evoluzione dell’infezione da Covid-19 in considerazione di eventuali nuovi contagi – ha detto il …









Leggi la notizia completa