Coronavirus e scarcerazioni dei mafiosi, entro 15 giorni le valutazioni

In Consiglio dei ministri è approdato il provvedimento per rimediare alle scarcerazioni “facili”. Il primo passo era già stato compiuto con il decreto approvato il 29 aprile scorso, che tuttavia si occupava dei casi futuri: mai più scarcerazioni disposte dai giudici senza aver acquisito il parere preventivo della procura nazionale antimafie e delle procure distrettuali.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aveva annunciato un nuovo provvedimento poi la polemica sulle scarcerazioni decise dai magistrati di sorveglianza in un mese e mezzo. Detenzioni domiciliari, per gravi ragioni di salute in considerazione dell’emergenza coronavirus, di cui hanno beneficiato anche boss di mafia, camorra e ‘ndrangheta, e che sono costate – scrive il messaggero – le dimissioni di Francesco Basentini dalla guida del Dap, il Dipartimento che amministra le carceri italiane.

«È in cantiere un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di …









