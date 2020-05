Commercianti multati, Paragone(ex M5s) : martedì con loro in piazza a Firenze per difendere la libertà di manifestare

Commercianti multati, Paragone: “martedì con loro in piazza a Firenze per difendere la libertà di manifestare”

“Ciò che è accaduto a Milano la settimana scorsa è inaudito: ristoratori allo stremo in attesa di soldi dal Governo che probabilmente non arriveranno mai, multati per essere scesi in piazza ad esprimere una sacrosanta rabbia. Per questo domani sarò con molti di loro a Firenze per una nuova protesta pacifica, con mascherine e nel rispetto delle distanze. Non possono tapparci la bocca”, così il senatore Gianluigi Paragone in merito alla sua partecipazione in piazza martedì 12 maggio al fianco dei ristoratori fiorentini.

“Le proteste contro il Governo –continua in una nota- hanno lo scopo di difendere il diritto di fare imprese, di poter lavorare con indicazioni certe in tempi brevi e di manifestare liberamente il proprio pensiero, proprio come sancito dalla …









Leggi la notizia completa