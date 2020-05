Castelvetrano, scappa all’Alt dopo aver comprato droga. Arrestati spacciatore e acquirente

Non si ferma all’alt dei carabinieri dopo aver acquistato della marijuana. Arrestati a Castelvetrano sia l’acquirente che lo spacciatore.

E’ successo sabato pomeriggio. I carabinieri hanno assistito alla scena della vendita della droga da parte di un giovane di Castelvetrano con precedenti alle spalle, Bryan Lanzoni, ad un altro ragazzo di 22 anni. Quando i Carabinieri hanno cercato di fermare il giovane acquirente quest’ultimo ha tentato la fuga con l’auto, poi sono riusciti a fermarlo. Ecco i dettagli degli arresti.

Nel tardo pomeriggio di sabato, 9 maggio 2020, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Castelvetrano, con il supporto della Stazione di Marinella, hanno tratto in arresto LANZONI Bryan, cl.97, residente in Castelvetrano, disoccupato e gravato da precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e LA VECCHIA Emanuele, cl.98, studente castelvetranese, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, nel corso di un dedicato …









Leggi la notizia completa