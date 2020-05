Castelvetrano, gli ingressi al cimitero tornano alla normalità

Nessun assembramento e nessuna fila. Si sono presentati così, stamattina, i due ingressi del cimitero comunale di Castelvetrano che, dopo i primi due giorni di riapertura nel caos, sono tornati alla normalità. Dal mercoledì fatidico che i cancelli del cimitero sono stati nuovamente aperti con la fila di persone e la rabbia che montava, la situazione si è tranquillizzata. Due dipendenti dei Servizi cimiteriali, con gli appositi elenchi, hanno regolato gli ingressi. «Stamattina stiamo registrando prenotazioni già per mercoledì 20 maggio», hanno spiegato dall’Ufficio dei Servizi cimiteriali. Sino a martedì 19 gli elenchi sono già pieni: 50 persone entrano la mattina e 50 il pomeriggio.

Il telefono per le prenotazioni – 0924902522 – è fisicamente nella stanza del responsabile Giuseppe Gullo. E squilla continuamente. «È un’unica linea, quindi se è in corso una telefonata, chi chiama trova occupato», spiega Gullo. …









Leggi la notizia completa