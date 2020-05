Benzinai: sciopero 13 e 14 maggio 2020

Le organizzazioni sindacali invocano l’aiuto del Governo e della filiera per far fronte a una situazione insostenibile

Lo stop alla circolazione delle auto sul territorio nazionale – un “effetto collaterale” della limitazione agli spostamenti per il COVID-19 – non ha colpito solamente i produttori di moto e automobili, costretti a chiudere impianti produttivi e rete di vendita per limitare la diffusione del virus. Anche le stazioni di servizio, tra le attività essenziali e per questo sempre aperte, stanno facendo i conti con una crisi senza precedenti.

Nonostante il calo del prezzo del petrolio, che ha avuto un impatto risibile sul prezzo della benzina alla pompa, i consumi degli automobilisti sono crollati a livelli mai visti prima. Così, nonostante siano aperti, i gestori delle aree di servizio operano da due mesi in costante perdita e non è dato sapere se e …









