Aiutiamo Giovannella a ritrovare il suo Simba. E’ scomparso stanotte a Petrosino 

La signora Giovannella, di Petrosino, questa mattina non ha trovato più il suo adorato cane Simba: “Stanotte è sparito dalla mia proprietà un cane, si chiama Simba, ha circa 8 mesi ed è un Labrador, è microcippato. Zona via Baglio, Petrosino. Non è mai uscito dal cancello della mia proprietà pertanto sarà spaesato, oltre ad essere il miglior amico dei miei figli, non sa affrontare ancora bene il mondo esterno. Per favore condividete e avvertitemi se lo avete visto o avete qualche informazione. Vi sarò grata per qualsiasi info”.

Chi ha info può scriverle nei commenti di questo articolo, oppure contattando la nostra redazione: basta scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 3275310156.











