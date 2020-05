Vita Alba Pellerito: “Le accuse mosse da Alfano alle opposizioni sono molto gravi, si cerca di imbavagliare il pensiero critico”

A seguito delle accuse formulate dal sindaco Enzo Alfano all’opposizione che, a suo dire, non si rendono conto che in un momento così difficile, con situazioni di oggettiva difficoltà non solo non partecipano al Tavolo Anticrisi aperto a tutte le forze politiche ma soffiano sulle braci della disperazione, abbiamo ricevuto una riflessione dall’avvocato Vita Alba Pellerito, candidata alle scorse elezioni amministrative alla carica di sindaco.

Ecco le dichiarazioni della Pellerito:

“L’accusa mossa dal dott. Alfano nei confronti dell’opposizione è molto grave. Se si cerca di imbavagliare il pensiero politico e critico in questa città, ha sbagliato comune, contesto e livello sociale. Le critiche dell’opposizione e le adeguate risposte con i fatti sono il sale della democrazia e il motore per chi amministra di essere accorta. Da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza in questa …









Leggi la notizia completa