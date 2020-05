VIDEO – Il Corpo Musicale “V. Bellini” di Partanna esegue “inno” per la Festa della Mamma

#lamusicaèforzaesperanza

La nostra Associazione in questo momento di incertezza e disagio, nell’attesa di poterci ritrovare a fare musica d’insieme, ha voluto eseguire un “inno” alla speranza e dedicarlo, in questa giornata particolare in cui si festeggia la Festa della Mamma, a tutte le mamme!

Imagine di John Lennon.

… Immaginate tutta la gente

che vive la vita in pace

Immaginate che non ci siano proprietà

mi domando se si possa.

Nessuna necessità di cupidigia o brama

una fratellanza di uomini

Immaginate tutta le gente

condividere tutto il mondo.

Si potrebbe dire che io sia un sognatore.

Ma io non sono l’unico.

Spero che un giorno vi unirete a noi

ed il mondo sarà come un’unica entità.

Il Consiglio Direttivo

Presidente Giuseppe Musso

Vicepresidente Anna Maria Varvaro

Consiglieri: M.°Antonietta Muratore, Francesco Amari, Vincenza …









