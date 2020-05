Danneggiamenti e furti all’interno del Circolo Tennis di Valderice, in via Barnaba. I fatti risalgono al 4 e 5 Maggio scorso: alcuni ragazzi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, hanno forzato il cancello per entrare all’interno della pineta comunale danneggiando l’area e portando via alcune attrezzature sportive. Si indaga su quanto accaduto.









