“Una punta di Sal”. A Mazara la droga scorre a fiumi. “Radiografia” di un grave fenomeno che riguarda sempre più giovanissimi

La droga scorre a fiumi. A Mazara il fenomeno si è ingigantito. Il dottor Antonio Sparaco, responsabile provinciale del coordinamento aziendale attività di prevenzione, dipartimento salute mentale dell’Asp di Trapani, in una sua indagine di qualche anno fa, calcola che su 4.800 giovani mazaresi dagli 11 ai 18 anni che frequentano le scuole medie e superiori, almeno 2500 farebbero uso quotidiano di sostanze stupefacenti. Una larga fascia comprende i giovani dai 18 ai 30 anni che oscillerebbe tra 2500 e 3500 tossicodipendenti. Non catalogabili gli ultra trentenni e i quarantenni che, comunque, sarebbero migliaia.

Per questo il “mercato” di Mazara fa gola ai “grossisti”, per la forte domanda che ricevono e che viene soddisfatta attraverso centinaia di piccoli e medi spacciatori locali che rivendono la droga a piccole dosi per pochi euro ma con una frequenza quotidiana. Un reticolo che si allarga sempre più e che ingloba anche …









