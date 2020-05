Trapani, Comune e Libero Consorzio si accusano a vicenda e la scuola “Buscaino Campo” perde il finanziamento 

Una scuola abbandonata, la Buscaino Campo di Trapani, e due Enti, Comune e Libero Consorzio Comunale, che si rimpallano le accuse sulla revoca, da parte della Regione siciliana, del finanziamento per la ristrutturazione del plesso che si trova nelle adiacenze del porto peschereccio, in una zona assai caratteristica della città. Sullo sfondo, un terzo Ente: l’Agenzia del Demanio proprietaria dell’area dove ricade l’immobile.

Un tempo la Buscaino Campo pulsava di vita: studenti, professori, genitori che venivano a lasciare e a riprendere i loro figli. Era la scuola del quartiere, popolato soprattutto da pescatori. Era il punto di riferimento, con il suo campo di basket, per i giovani che volevano praticare sport, stando lontani dalla strada e dalle sue insidie. Oggi nulla di tutto questo. Solo degrado e desolazione. Ricettacolo per ladri, vandali e tossicodipendenti. Comune e Libero consorzio, invece, di rimboccarsi le …









