Sicilia, verso l’ok ad altre riaperture. Il virus sempre più debole. La situazione nel Trapanese

A giorni potrebbe arrivare il via libera alle aperture anticipate di bar e ristoranti. Non più il primo giugno, ma il 18 maggio. Ma bisogna aspettare l’ok da Roma.

Molte regioni, tra cui la Sicilia, vogliono anticipare le aperture di negozi, bar e ristoranti, ma anche di parrucchieri e centri estetici. La fase 2 così com’è non piace ai governatori di quelle regioni che registrano un andamento dell’epidemia molto meno catastrofico del previsto.

Da Roma però arriva lo stop alle fughe in avanti delle Regioni, e dei rispettivi governatori, che vorrebbero staccarsi dalla road map tracciata dal dpcm sulla fase 2 di Conte.

Non ci saranno ordinanze differenziate per le regioni. Nel frattempo in Sicilia bar, ristoranti e pasticcerie, possono fare asporto anche la domenica e nei festivi.

La protezione civile regionale con una circolare ha chiarito che le attività come bar ristoranti, …









