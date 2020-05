Scrivono quelli di Diventerà Bellissima, sulla loro foto con Razza e senza distanziamento 

Alcuni organi di stampa, assai pochi in vero, e taluni soggetti adusi sui social più a criticare che a produrre positività hanno trovato in una foto di ieri lo spunto per bacchettare.

Visto che occorre mettere i puntini sulle “i”, si dovrebbero correggere alcuni errori nei suddetti scritti ed in qualche caso sarebbe dovuta una replica “ad personam”.

Non volendo invelenire il clima, va comunque precisato che nell’occasione non ci sono stati appassionati abbracci ma solo un momento di umana condivisione, durato pochi secondi, per un paio di foto in esterna con un autorevole rappresentante del movimento politico che rappresentiamo, il quale ha salutato i suoi referenti locali.

Se poi si vuole scendere nel merito della questione, senza pretesa di scientificità ma almeno di razionale buon senso, si può riferire che “il distanziamento sociale è maggiormente efficace quando l’infezione può essere trasmessa tramite aerosol ( …









