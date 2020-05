Quell’estate del “fantasma” a Selinunte

[di Gianfranco Caraccioli] I tramonti a Selinunte sono psichedelici quasi afrodisiaci , paralizzano tutto il corpo, a volte bloccano i pensieri.

Spesso, Il contrasto della luce è così forte e intenso che non si capisce più dove finisce il mare e inizia il cielo, come fosse un tutt’uno.

I colori al crepuscolo diventano una miscela di tinte come quando un pittore divino prepara sulla sua tavolazza una mischia di rosa bleu, verde, azzurro, rosso, giallo poi aggiunge un po’ di arancio, ma non contento rimischia tutto e mentre si fa sera.

Le coppiette verso quell’ora si intrattenevano dietro il tempio di Hera l’unico tempio ricostruito in parte prima della seconda guerra.

Una stradina periferica poco asfaltata, costeggiava le rovine greche e molte coppiette dentro le macchine posteggiate dopo la prima curva dietro il tempio, si imboscavano godendo del panorama mozzafiato. Molti a …









