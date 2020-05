Petrosino, la quarantena non ferma gli incivili. Ecco la discarica di eternit e rifiuti di ogni genere 

A Petrosino la quarantena non ferma gli incivili che continuano ad abbandondare i rifiuti, anche pericolosi come l’eternit che contiene amianto, in alcune discariche a cielo aperto.

In località “Punta Parrinu”, lungo la stradina interna che porta al piccolo porticciolo di “Rina Russa”, si trova di tutto, come potete vedere dalla fotogallery di questo articolo.

Dalla plastica agli pneumatici, dagli sfabbricidi alle tv, dai sacchetti con ogni genere di rifiuti a una quantità enorme di eternit. Speriamo che al più presto si possa bonificare l’area.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









