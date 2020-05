Partanna, un soggetto non registrato, individuato grazie all’attività di controllo della Polizia Municipale

Un cittadino partannese, rientrato da una zona ad alto rischio del Nord, è stato identificato dalla Polizia Municipale di Partanna ed è stato sanzionato secondo la vigente normativa. Oltre alla sanzione è scattato l’affidamento del soggetto all’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) per gli accertamenti sanitari del caso.

L’identificazione è frutto dei controlli mirati e congiunti tra il comando locale e l’ UIGOS (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali) del commissariato di Polizia di Castelvetrano. Il soggetto risulta che abbia attraversato nei giorni scorsi lo stretto di Messina, ma giunto nella città belicina ha omesso la registrazione obbligatoria. I controlli incrociati con gli organi di polizia che lo aveva identificato ha portato a chiudere oggi le indagini.

Negli ultimi 2 mesi l’attività della Polizia Municipale, guidata dal comandante Giuseppe Mauro, si è fatta …









