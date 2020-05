Marsala, ladri al podere Badia. Rubati diversi macchinari agricoli

Attrezzature, diversi macchinari per l’attività agricola ma anche un alternatore e un abbattitore.

E’ stato asportato tutto questo dai ladri che hanno fatto visita al podere Badia dell’Istituto Agrario «Abele Damiani» di Marsala. A denunciare quanto accaduto il dirigente scolastico Domenico Pocorobba, che ha fatto denuncia alle forze dell’ordine.

Non è la prima volta che il podere Badia subisce un furto. Era accaduto infatti alcuni anni fa. Anche in quel caso i malviventi portarono via diverse attrezzature.









Leggi la notizia completa