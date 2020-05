Partiti dal nord Italia, sono in viaggio per giungere a Marsala 4 dei 20 nuovi autobus (due sono arrivati mesi fa) che sono stati acquistati dal Comune.

La prossima settimana ne arriveranno altri 5. “Mentre – comunica il sindaco Alberto Di Girolamo – sono in fase di acquisto le paline di attesa e le pensiline a led con l’orario di passaggio dei bus da distribuire sull’intero territorio”.

“Presto Marsala avrà un trasporto pubblico urbano degno di una città europea”, ha aggiunto il sindaco.











