Marsala, il Comune “presta” i locali dell’ex Scuola Crimi all’Università di Palermo

L’Università dei Palermo nell’ex scuola Crimi di Marsala. Il Comune di Marsala “presta” per tre anni i locali del primo piano dell’ex scuola Crimi di via Vincenzo Pipitone all’Università di Palermo.

La concessione avviene a titolo gratuito, per tre anni e rinnovabile.

In base all’accordo stipulato tra Università e Comune, quest’ultimo si impegna alla manutenzione straordinaria dei locali dell’ex scuola di via Pipitone, nel centro di Marsala. L’università si obbliga a “custodire e conservare i locali concessi dal Comune con la diligenza del buon padre di famiglia”.

Nell’ex scuola l’Università di Palermo realizzerà per i prossimi tre anni attività di orientamento e alternanza scuola lavoro in favore degli studenti del II ciclo del territorio, corsi di Master universitari di I e II livello, convegni e meeting di respiro nazionale e internazionale, corsi di Summer School.

Il protocollo d’intesa …









Leggi la notizia completa