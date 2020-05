Marsala, ecco come si organizza il “siminzaro” al tempo del coronavirus 

Anche il “siminzaro” segue le regole della fase 2, o quasi.

A Marsala, come abbiamo scritto in un altro articolo, centinaia e centinaia di persone hanno affollato il lungomare, dal Boeo alla Spagnola. E proprio in uno slargo della Spagnola, dove tantissime erano anche le macchine posteggiate, si è presentato il “siminzaro”, il venditore di calia, noccioline, semi e giochi per bambini, che è sempre presente nei luoghi affollati in Sicilia.

Chiaramente non era con il tipico “carrettino”, ma ha cercato in qualche modo di rispettare le regole del distanziamento (meno, immaginiamo quelle della sanificazione). E quindi, come nella favola di Cenerentola, è la versatile Punto a trasformarsi in carrettino. Cofano posteriore aperto (e tenuto su da un pezzo di legno, un omaggio ai temi della ecosostenibilità), e all’interno del portabagagli, un vasto assortimento di “scaccio”, e qualche gioco per i bambini.

