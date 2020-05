Lettera a mia madre

Vorrei dirti come è fredda questa sera,

come la casa è vuota.

L’estate è lontana ma il cuore ti chiama.

Ancora dormo solo

non è con me la donna cui rubo l’amore.

Madre anche per te la sera finiva così?

Mi resta appena il sapore d’un bacio

la bocca sa d’amaro

e il vento trascina la nebbia fin qui.



Ti confesso madre: ho bisogno di lei che grida

ho bisogno dei suoi balli d’amore

ho bisogno del suo corpo

bianco come la neve che mi fa più buono.

Era festa oggi per lei

e come un bambino giocava con me.

Madre ti giuro: non compro l’amore

ma nella casa vuota

mille ricordi dormono con me.



Franco D'Amico















