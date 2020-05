La settimana di Tv2000, dall’11 al 17 maggio 2020

Le anticipazioni del palinsesto di Tv2000 (canale 28 dt e 157 Sky) dall’11 al 17 maggio.







Importanti prime serate. Lunedì 11 il consueto appuntamento con il film religioso: continua infatti la serie La Bibbia di Roma Downey e Mark Burnett sui principali episodi del Nuovo e Antico Testamento. Mercoledì 13 l’Italia in preghiera, con il Rosario dal Santuario Nostra Signora di Fatima a San Vittorino (Roma). Giovedì 14 parte il Ciclo Amore e Guerra promo, con il film L’Impero del sole vincitore di numerosi riconoscimenti cinematografici, diretto da Steven Spielberg, con Christian Bale, John Malkovich, a seguire Indagine ai confini del sacro, il settimanale di inchiesta sugli eventi mistici nel mondo, che dal 14 maggio si sposata al giovedì in seconda serata. Domenica 17, infine, va in onda una serata speciale su Karol Wojtyla, alla vigilia del centenario …









