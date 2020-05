Il giallo della conversione all’Islam di Silvia Romano

Silvia Romano convertita all’Islam durante il rapimento? E’ il dubbio che avanza il Corriere della Sera, che fa una ricostruzione del rapimento e della fasi della liberazione della volontaria italiana rapita in Africa e liberata dopo un lungo periodo di prigionia.

Quando viene liberata, venerdì sera, la giovane arriva vestita con gli abiti tradizionali delle donne somale e il capo coperto, appare in buone condizioni di salute. Viene subito trasferita nell’ambasciata italiana in Somalia e quando le chiedono di cambiarsi spiega di essere «una convertita», chiarisce di volerne «parlare subito con mia mamma appena la rivedrò». Già nei mesi scorsi era circolata la notizia che fosse stata costretta a sposare uno dei carcerieri e aderire all’Islam. Si tratta di una giovane donna fiaccata da una prigionia durata un anno e mezzo e da pressioni psicologiche atroci, dunque …









