I consiglieri del gruppo Misto chiedono chiarimenti sulla Riapertura Cimitero Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Rossana Ditta, Giuseppa Coppola, Ignazio Maltese, componenti del “Gruppo Misto”

PREMESSO – che l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana, n. 18 del 30/04/2020, consentiva a partire dal 4 maggio 2020 la riapertura al pubblico dei cimiteri; – che discrezionalmente il Sindaco, con ordinanza n. 30 del 05/05/2020, ha disposto la riapertura del cimitero comunale con accesso limitato a 50 cittadini per volta solo previa prenotazione, al riferito fine di evitare assembramento; – che l’apertura è stata disposta nei soli giorni feriali a partire dal 6 maggio c.a., per consentire anche una preannunciata pulizia straordinaria, in realtà non avvenuta;

CONSTATATO che, di fatto, l’impossibilità per vari motivi di prendere la prenotazione tramite il numero telefonico fornito e le innegabili carenze nell’attuazione della misura disposta hanno esacerbato gli animi dei cittadini e fatto aumentare il malcontento, già in essere …









