Malviventi in azione nella notte nel territorio ericino. Attorno alle 3, due ladri hanno provato ad introdursi all’interno del supermercato Decò di Piazza Cesarò sfondando la porta d’ingresso con un’automobile, rubata poco prima in Via Michele Amari. Il colpo non sarebbe andato a buon fine, tant’è che i due si sarebbero allontanati a piedi senza riuscire a raccogliere un cospicuo bottino. La zona è sorvegliata adesso dalla Vigilanza. Si cerca di indagare su quanto accaduto.









Leggi la notizia completa