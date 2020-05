Domenica di gran caldo in provincia di Trapani. Oggi ci saranno fino a 30 gradi. Le previsioni

Domenica di gran caldo oggi in provincia di Trapani. Sono previste temperature massime fino a 30 gradi. Una temperatura estiva, nonostante le previsioni diano anche qualche nuvola sui cieli trapanesi. Domani invece le temperature tornano a scendere. Ecco le previsioni.

domenica, 10 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30.3°C, la minima di 18.3°C, lo zero termico si attesterà a 3949m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

lunedì, 11 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16.4°C, lo zero termico si attesterà a 4261m. …









Leggi la notizia completa