Differenziata record a Custonaci: raggiunto il 75%

Raccolta differenziata da record a Custonaci dove, per la prima volta, è stato raggiunto il 75 per cento dei rifiuti conferiti.

A rendere nota la percentuale, che fa di Custonaci un comune più che virtuoso, è il sindaco Giuseppe Morfino.

“L’obiettivo che il servizio di ecologia e ambiente si era posto per il 2019 – dice il sindaco – era il superamento della percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, ovvero il tetto minimo previsto per legge che consente ai comuni di mantenere la posizione virtuosa che da accesso alla premialità della Regione e a possibili finanziamenti”.

La percentuale di raccolta differenziata del Comune di Custonaci ha, così, subito un balzo in avanti passando dal 66,12 per cento del 2018 al 71,23 per cento del 2019 fino a sfiorare, lo scorso marzo, il dato da record del 75 per cento.

L'importante risultato è stato reso possibile grazie all'impegno del personale del servizio ecologia …









