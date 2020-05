Coronavirus, situazione stabile nel trapanese. I positivi rimangono dieci

Dati stabili in provincia di Trapani. Rimangono 10 gli attuali malati di Coronavirus. Lo comunica l’Asp di Trapani.

Così sono distribuiti i dieci positivi nei comuni coinvolti dai contagi: Alcamo 3; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 1; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 0; Mazara del Vallo 2; Paceco 0; Salemi 0; Trapani 3; Valderice 1.

In totale i tamponi effettuati dall’inizio della epidemia sono 6.556. I test sierologici su personale sanitario sono stati 3.448. I morti in provincia di Trapani, durante questa epidemia, sono stati cinque.

Rimando due i ricoverati al Covid – hospital di Marsala. Uno si trova ancora in terapia intensiva. E un altro è nel reparto “Covid”. Ad oggi sono guarite e dimesse 110 persone. Due sono a Villa Zina per il periodo di quarantena post guarigione. I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.













