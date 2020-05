Coronavirus, la maggioranza dei ristoratori trapanesi ritengono più conveniente restare chiusi 

Soprende ma non troppo la risposta dei ristoratori trapanesi ad un sondaggio di “Trapani Welcome”: l’86,7% degli intervistati non vogliono riaprire la loro attività viste le limitazioni attuali imposte dalle misure anticovid, perché, secondo loro, al momento è più conveniente restare chiusi che aprire e lavorare poco o niente.

E’ questa una delle risposte date da chi da due mesi ha chiuso la propria attività. I ristoratori hanno risposto sul loro locale, sulla tipologia di clienti, se italiani o stranieri, ma anche sulle modalità con le quali proveranno a ripartire una volta dato il via libera.

Trapani Welcome continua con le iniziative e i consueti incontri sul tema “Turismo anno zero. Come ripartire…” organizzati in collaborazione con il distretto turistico sicilia occidentale e la Pro Loco Trapani Centro.

Da alcune settimane il mercoledì fa il punto sullo "stato dell'arte " …









