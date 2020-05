Coronavirus, Conte promette: “Gli italiani potranno andare in vacanza”

Gli italiani potranno andare in vacanze. E’ quello che promette il premier Conte, circa la gestione della nuova fase di “convivenza” con il coronavirus. Quest’estate si punta ad un turismo tutto interno, per il quale nella manovra della prossima settimana saranno previsti dei bonus, e con regole che permettano di convivere con il virus.

“Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, traccia il futuro che ci attende dietro l’angolo in un’intervista al Corriere della Sera. “Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione”, ha aggiunto. Il premier ha spiegato che i prossimi ” …









