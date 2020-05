Coronavirus: 100mila le persone guarite, 4mila dimessi in 24 ore. L’uso dell’auto in Fase 2

Quelli registrati ieri sono i dati migliori dall’inizio della pandemia da Corinavirus. Si sono superati i 100 mila guariti, con oltre 4 mila pazienti dimessi in 24 ore.

I dati – Se le vittime raggiungono il numero sempre più impressionante di 30.395, i morti in un solo giorno sono 194, perlomeno di nuovo sotto quota 200. In 7 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono stati decessi. E anche la disastrata Lombardia manda segnali incoraggianti. Dall’Istituto superiore di sanità (Iss) trapela che prima della fine del weekend non saranno disponibili numeri significativi sull’avvio della Fase 2. Oggi o lunedì dovrebbe riunirsi il Comitato tecnico scientifico (Cts) per una prima verifica dei dati sui contagi dalle varie Regioni.

Intanto i contagiati totali – che comprendono anche guariti e deceduti – con 1.083 nuovi casi fanno segnare il livello più basso dal 10 marzo, con la sola eccezione del 5 maggio, quando l’incremento fu appena …









