Come cambierà il calciomercato a causa della pandemia

Sono settimane che parliamo delle perdite economiche legate allo stop dei campionati. Lo scenario è abbastanza chiaro: giocare a porte chiuse, rinunciare alla futura campagna abbonamenti, perdere le entrate dalle tv sarebbe un colpo durissimo per le finanze dei club di tutta Europa. Se la stagione non dovesse riprendere le perdite potrebbero sfiorare i 750 milioni di euro per la sola Serie A; un miliardo nelle previsioni dei vertici della Liga spagnola; 1,24 miliardi per la Premier League.

Anche ai massimi livelli le società non possono permettersi di rinunciare a quelle entrate: senza, molte sarebbero a rischio fallimento. In Serie A ci sarebbero una decina di club in bilico, in Inghilterra il Burnley potrebbe non avere liquidità per andare avanti già in estate. Le conseguenze di questa crisi economica dovuta alla sospensione dei campionati saranno evidenti anche nella prossima finestra di mercato. «Non giocare significherebbe diventare terreno di …









Leggi la notizia completa