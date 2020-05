Blitz al locale: “Quella pizzeria è piena di gente”. E si scopre che … 

“Correte, quella pizzeria è piena di gente”. E’ la telefonata che è arrivata alle forze dell’ordine venerdì sera.

Oggetto della denuncia, un ristorante pizzeria in Campania, “Mamma mia”.

Ma quando la polizia arriva scopre la sorpresa: non c’erano persone nel locale, che era chiuso, ma la veranda era illuminata e ai tavolini, come si vede nella foto, riportata da Stabia24, c’erano dei manichini. Un’idea dei proprietari per rendere meno amara la chiusura e più vivo il lungomare.

Idea riuscita, dato che in molti non hanno compreso e hanno denunciato credendo che fossero clienti veri …











