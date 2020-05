A Partinico è stato trovato un cadavere in strada

Un cadavere in strada è stato trovato a Partinico.

Il cadavere è stato trovato in contrada Bosco Falconeria, tra il comune di Partinico e di Balestrate. Secondo le prime informazioni, si tratta di un bracciante agricolo.

Si tratterebbe di un uomo di nazionalità romena che avrebbe accusato un malore mentre attraversava la provinciale. Forse non avrebbe fatto in tempo a mettersi sui lati della strada e sarebbe stato travolto da un’auto. Ma la dinamica della morte dell’uomo è ancora tutta da ricostruire.

Il bracciante potrebbe essere stato investito da un veicolo che poi è fuggito dal luogo dell’incidente.









