Un fortino della droga a Mazara. Arrestato un giovane dalla Polizia

Aveva trasformato la sua casa in una sorta di fortino della droga, circondata da telecamere di videosorveglianza per controllare ogni movimento sospetto.

Non è stato facile per i poliziotti di Mazara del Vallo espugnare quel fortino.

Era tenuto d’occhio da giorni Alessandro Lungaro, trentenne pregiudicato mazarese, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Pedinamenti e appostamenti hanno permesso di appurare che Lungaro a casa sua aveva organizzato un fortino della droga controllato da un sistema illegale di videosorveglianza.

Dopo aver riscontrato la pista investigativa, prima che Lungaro potesse allarmarsi e sbarazzarsi della droga, i poliziotti hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione, dopo averla circondata da ogni parte, bypassando le telecamere poste a sorveglianza dell’immobile.

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno scoperto e sequestrato complessivi 70 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish, tutto l’occorrente per il confezionamento e …









Leggi la notizia completa