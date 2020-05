Ugl ricorda Bonsignore e il coraggio della buona amministrazione

Nel giorno in cui si ricorda un martire dei dipendenti della Regione siciliana vogliamo pensare che i mali della Sicilia non stanno nell’apparato amministrativo ma altrove.

Così Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia nel ricordare il trentennale dell’assassinio di Giovanni Bonsignore, dirigente superiore dell’assessorato regionale della cooperazione, del commercio e della pesca che si era opposto, a seguito di una attività ispettiva amministrativa, ad un finanziamento irregolare concesso dalla Regione Siciliana ad una cooperativa della provincia di Agrigento in odore di mafia. Pagando con la vita la sua incorruttibilità, Giovanni Bonsignore, per la sua capacità amministrativa e intuito, nel 1991 fu insignito della medaglia d’oro al valore civile alla memoria.

Da questo esempio di sacrificio per l’alto senso del dovere e dal successivo di Filippo Basile, altro funzionario della Regione siciliana e collega del Bonsignore, assassinato nove anni …









